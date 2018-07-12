(Görüntülü) 'Halkı galeyana getirmek, kuşku içinde yaşatmak toplumda travma oluşturabilir'

UZMAN Pedagog İshak Orhan, son dönemlerde işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle halkı galeyana getirmenin, kuşku içinde yaşatmanın, toplumda ayrı bir travma oluşturabileceğini söyledi. Orhan, "Çocukları öldürenleri idam etseniz bile bu bataklıktaki sineği öldürmek gibidir. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" dedi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayeti ile Ağrı'nın Bezirhane köyünde 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasının toplumda travma oluşturabileceğini söyleyen uzman pedagog İshak Orhan, "insanlar hiç kimseye güvenmemeye, hiç dışarı çıkmamaya ve çocuklarının bir yerlere göndermemeye başlıyorlar. İnsanlar, çocuklarını mutlaka oynatacaklar. Ama gözlerinin önünden ayırmayacaklar. Çocuklara, yanlarına bir yabancı yaklaştığında yüksek sesle bağırmasını ve ondan kaçmasını isteyecekler. Hele bu dönemde önceki olaylar şehirlerde oluyordu. Şimdi olaylar kırsal kesimde olmaya başladı. Ciddi olarak anne ve babaların çocuklarının nereye gittiklerini ne yaptıklarından haberdar olmaları gerekiyor. Çocuklarına, bir yabancı senin yanına yaklaşacak olursa yüksek sesle bağırarak ondan kaç denilecek. Bu çok önemli. Çocuğun yüksek sesle anne, baba, amca gibi bağırması halinde yabancılar anında tepki göstereceklerdir. Yani anneler çocuklarını eğitmeliler. Kendi aralarında bir parola oluşturmalılar. Yabancılara her zaman inanmamalarını, yabancıların kendilerine zarar verebileceklerini bilmeliler. Yabancıların kendilerine kesinlikle dokundurtmalılar. Anne ve baba, çocuklarına bunu vurgulamalılar" dedi. AİLELER, ÇEVRELERİNDEKİ İNSANLARI TANIMALI Nerede otururlarsa otursunlar ailelerin çevrelerindeki insanları tanımaları gerektiğini ifade eden Orhan, "Artık insanlar çevrelerinde yaşayanların nasıl bir kişiliğe sahip oldukları bilmeleri lazım. Şehirde de otursanız, oturduğunuz apartmanda, mahalledeki insanları tanımalıyım demeliler. Nasıl insanlar, eşime, çocuğuma zarar verebilirler, araştırmamız lazım. Bu tür olayları gerçekleştirenler içine kapanık, kimseyle konuşmayan, hasta ruhlu insanlardır. Kendisine özgüveni olmayan insanlardır. O kişiyi idam edelim, ama o kişiyi öldürmek sivrisinekleri öldürmek gibidir. Bizim bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bunun için çabalamak gerekiyor. Bizim toplumuzda en büyük yanlış eğitim yanlışlığıdır. Ahlaklı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. İnsanların birbirlerine hoşgörülü olduğu, birbirini tolere ettiği, her zaman hatalarını görmediği nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Empati eğitimi yapacağız. Çocuklarımızı böyle yetiştirebilecek olursak onları kurtarabiliriz" diye konuştu.