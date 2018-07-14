(Görüntülü) Halikarnas Mozolesi'ni açık hava müzesine dönüştürecek proje tanıtıldı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Bodrum'daki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mimarlar Odası Bodrum Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İlginin büyük olduğu toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin sunumu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk yaptı. Tepecik Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki yaklaşık 2300 yıllık tarihi geçmişe sahip Halikarnas Mozolesi kalıntılarının kaderine terkedildiğini ve halen yapılan sergilemenin kültür turizmine yakışmadığını belirten Türk, "Bu amaçla Kültür Bakanlığı Muğla Röleve ve Anıtlar Kurulu tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısını olumlu buluyoruz. İyi bilgilendirme sonucu yapılacak restorasyon ve yenileme çalışması her yıl yüz binlerce turistin geldiği ilçemizde bu değerlerimizin daha iyi tanınmasını sağlayacak" dedi. "DÜNYANIN YEDİ HARİKASINDAN BİRİSİ" Daha sonra proje sorumlusu Atölye Mimarlık Limited Şirketi yetkilisi Hüseyin Sinan Omacan'ın proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Hüseyin Sinan Omacan, "Halikarnas Mozolesi'nin çevre düzenleme projesini hazırladık. Mozeleye adını veren Karya Satrabı Mausolos'un anıt mezarı, zaman içerisinde yıkılmış. Daha sonra St. Jean Şövalyeleri tarafından kale yapılırken büyük bir kısmı oraya devşirilmiş. Mozele, son olarak da 19. ve 20'inci yüzyılda arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış Bodrum'a ait bir kültür mirası. Aynı zamanda da antik dünyanın 7 harikasından biri. Ancak şu anda Mozole tümüyle yıkılıp sökülmüş olduğu için sadece kazı çukuru gözüküyor ve çok az bir bulgu var. Bunun dışında özgün kalan parça 19. yüzyılda yapılan kazılarda İngiltere'ye götürülmüş ve British Museum'da sergileniyor. Bir kısmı da burada mevcut salonda sergileniyor ama toplasanız da çok önemli bir şey değil. Zira ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasında bir miktar zorluklar var ama bunun asıl sebebi Mozole'nin bir kazı çukuru olarak durması ve özgün çok az parçanın olması" dedi. "ZİYARETÇİLERİN ALGISI DEĞİŞECEK" Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişleteceğini de belirten Omacan, "Bu yaptığımız proje ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişletecek ve aynı zamanda dünyanın 7 harikasından biri olan Mozole'nin önemine uygun bir hassasiyetle, yani alanı zedelemeden yapılacak. Kültür mirası onarımlarının, bütün ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olan bir proje. Mozole'nin özgün yapısı bugün kaybolmuş olabilir ama çevre düzenine dahil izler var. Yani podyumu, giriş terası, giriş yapısının izleri gibi bir kısımda kalmış olan taş özgün parçalar var. Bu yapacağımız en temel şey, çevre düzeninin ve teraslarının, dolayısıyla da Mozole'nin kalan plan izini vurgulamak. Mozole'nin nasıl yok olduğunun hikayesini de özgün parçalarla birlikte anlatacağız. Yani St. Jean Şovalyeleri'nin kaleyi inşasından özgün parçaların nasıl biraraya getirilebileceğini basit bir şekilde sergi salonunda anlatmak. Bu alanda yapılacak yapılarda en önemlisi ahşap üstü yapı ve geri alınabilir olması gerekiyor. Bu önemli ve bu değere yapılacak her müdahalenin geri alınabilir olması gerekiyor. Bu gerekleri sağlayabilen bir proje, Muğla Koruma Kurulu'ndan onay aldı ve halka tanıtımını yapıyoruz" dedi. Omacan projenin hayata geçirilmesi için altı aylık bir çalışma süreci olduğunu kaydetti. Omacan, toplantıda Mozole'nin yapısı hakkında da bilgiler verdi. Tanıtım toplantısını Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.