(Görüntülü) Haliç'te yelkenli battı (4) (Aktüel)

HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:31