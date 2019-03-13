(Görüntülü) Haliç'te yelkenli battı (4) (Aktüel)
HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor.
13 Mart 2019 Çarşamba 15:31
HALİÇ'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor.
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