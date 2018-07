(Görüntülü) Hakkari yüzme havuzuna kavuştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()- HAKKARİ'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kente kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu, hizmete girdi.



Yapımı geçen yıl tamamlanarak açılan spor kompleksinde bulunan Hakkari Kapalı Yüzme Havuzu da hizmete girdi. Yarı olimpik yüzme havuzundan hem çocuklar hem de yetişkinler faydalanabilecek. Açılan kurslarda yüzlerce öğrenciye uzman eğitmenler tarafından yüzme dersi veriliyor. Yıllarca Hakkari'de eksikliği hissedilen havuz, yüzme sporuna ilginin de artmasını sağladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yarı olimpik yüzme havuzu ile Hakkari'deki çocukların yüzmeyi daha çok seveceğini ve öğreneceğini belirterek, şöyle dedi:



"2017 Aralık ayında hizmete sunduğumuz spor kompleksimizin son aşaması olan yüzme havuzunu da bugün itibari ile çocuklarımızla buluşturduk ve eğitimlere başladık. Daha önceki tesisimize günde maksimum sabahtan akşama kadar 300 çocuk alırken, şimdi seansta en az 500-600 öğrenciyi alıyoruz. Havuza her defasında 75-80 arası öğrenci giriyor. Yani günde 300 öğrencimizi havuz ile buluşturuyoruz. Tabii havuz ilimiz için çok önemli, daha önce akarsularımız vardı. Bizler de gençlerimiz de buralarda yüzmeyi öğrendik. Ama şimdi akarsularımız gerçekten çok kirlendi. Buralara girmeye şansları yok. Şu anda çocuklarımızın yüzmeyi öğrenebilecekleri fazla alan bulunmuyor. Biz daha önce çocuklarımızı il dışına götürdüğümüzde en fazla yüzde 10'u yüzme biliyordu, yüzde 90'ı bilmiyordu. Ama yüzme havuzumuzun açılmasıyla beraber inşallah Hakkari'de yüzme bilmeyen çocuklarımız kalmayacak. Bizim şiarımız ve hedefimiz budur."



Çocukların mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen İl Müdürü Reşit Güldal, "Tabii tesisimizi büyük zorluklarla açtık. Yaklaşık 7 trilyonun üzerinde maliyeti oldu. Şu an bu çocukların mutluluğu, yüzlerindeki o ifade hiçbir şey ile değiştirilemez. Bizler de bu mutlu yüzleri görünce huzurlu oluyoruz. Şu ana kadar bizim 6 yüzme antrenörümüz, 3 can kurtaranımız var. Bunları Milli Eğitim ve Halk Eğitim üzerinde görevlendirdik. Bu arkadaşlar ile beraber çalışıyoruz. Bakanlığımızın atamalarından sonra diğer yüzme antrenörlerimiz de göreve başlayacak. Bugüne kadar 700 üzerinde kayıt aldık, biz bu sayıyı bine çıkaracağız. Bütün çocuklarımızı yüzme ile buluşturacağız. Çocuklara hizmet yaptıkça, bizler daha çok seviniyoruz. Umarım ileriki süreçte Hakkari'den de milli sporcularımız çıkar" diye konuştu.



Yüzme havuzunun sadece çocuklara yönelik sınırlı kalmayacağını söyleyen Müdür Güldal, akşamları saat 18.00'den sonra yüzme bilen yetişkinlere hizmet verileceğini, yüzme bilmeyen vatandaşlara da yüzme kurslarının açılacağını söyledi.



Yüzme antrenörü ve Hakkari Yüzme İl Temsici Süleyman Er ise açılan yarı olimpik yüzme havuzun kente çok güzel sonuçlar getireceğine inandığını söyledi. Er, "Yeni açılan kurslarda 2 günde kayıt sayısı 600 öğrenciye ulaştı. Bu rakam yüzme kursu için ileriki günlerde yoğun bir talep olacağını gösteriyor" dedi.



Kursa katılan Meryem Yezda Keskin (9) de "Yüzme havuzu açıldığı için çok mutluyum. Anlatılamayacak kadar çok sevinçliyim. Yüzme bilmiyordum, çok üzülüyordum. Bir yerlere gidip yüzemiyordum. Yüzme keyfini yaşayamıyordum. Ama şimdi ise kurslar sayesinde bu keyfi yaşayacağım için çok mutluyum. Bu hizmette emeği geçen büyüklerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.