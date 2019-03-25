(Görüntülü) Hakkari- Van karayolunda heyelan
HAKKARİ- Van karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan ve çökme nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol bir süre sonra tek yönlü ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve yağmur...
25 Mart 2019 Pazartesi 15:42
HAKKARİ- Van karayolu, kentte etkili olan yağışla birlikte meydana gelen heyelan ve çökme nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol bir süre sonra tek yönlü ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve yağmur nedeniyle Hakkari- Van karayolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkiinde sabah saatlerinde heyelan ve çökme meydana geldi. Dün etkili olan karla karışık yağmurun ardından gevşeyen kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, karayolunda çalışma başlatarak yolu tek şeritli ulaşıma açtı. Araçların kontrollü olarak geçiş yaptığı yolda, yetkililer sürücüleri olası heyelanlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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