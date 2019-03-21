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(Görüntülü) Hakkari'de protokol nevruz ateşi üzerinden atladı

HAKKARİ’de valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlamalarında yakılan ateşin üzerinden atlayan protokol üyeleri daha sonra Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Hakkari'de valilik ve belediye tarafından...

HAKKARİ’de valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlamalarında yakılan ateşin üzerinden atlayan protokol üyeleri daha sonra Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Hakkari'de valilik ve belediye tarafından Hakkari Belediyesi önünde yapılan nevruz kutlamalarına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, Belediye Başkan Vekili Epcim ile Emniyet Müdürü Dilberoğlu yaktı. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk, polisler ve vatandaşlar nevruz ateşinin üzerinden atladı. Daha sonra etkinliğe katılanlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde birlikte halay çekti.

 

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