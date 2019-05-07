(Görüntülü) Hakkari'de özel harekatçıların iftarı

HAKKARİ'de teröristlere karşı etkin mücadele yürüten özel harekat polisleri, ramazanda da görevlerini en üst seviyede sürdürüyor. Özel harekat polisleri, elleri tetikte nöbet tuttukları kale görünümlü üs bölgelerinde iftarlarını açıyor. Hakkari'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor. Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler, dua edip, orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor. Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7/24 vatan nöbeti tutan polisler tüm şehit ailelerin ve gazilerin de ramazan ayını tebrik etti.