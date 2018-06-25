(Görüntülü) Hakkari'de milletvekili sayısı değişti

24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlara göre Hakkari'de 3 mliletvekilinin tamamını alan HDP, yurt dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla bir milletvekili kaybetti. Yurt dışında oylarının partilere dağıtılması sonrası yansıyan verilere göre, HDP 2, Ak Parti 1 milletvekili çıkarttı. AK Parti'den seçilen Dinç'in Şemdinli'nin Derecik Beldesi'nde yaşayan yakınları ve partililer havai fişek atıp, silahlarla havaya ateş açarak sevinç gösterisi yaptı. Hakkari'den meclise gitmeye hak kazanan vekillerin özgeçmişleri şöyle:



Leyla Güven (HDP): 1968 yılında doğdu. Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Güven, daha sonra 1994 yılında atıldığı siyasette HADEP çatışı altında kadın kollarında görev yaptı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde ise, Viranşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. KCK operasyonları kapsamında Aralık 2009'da tutuklanan Güven, cezaevinden çıktıktan sonra DTK eş başkanlığına seçilmişti. Güven halen cezaevinde.



Sait Dede (HDP): 1985 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yüksekova'da tamamladı, 2011 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dede, ilçedeki çeşitli Aile Sağlık Merkezleri'nde Aile Hekimi olarak görev yaptı. SES ve TTB üyesi olan Dede 2016 yılında OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile ihraç edildi.



Husret Dinç (AK Parti): 1969 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde doğdu. Ortaokul mezunu olan Dinç,1995'te Derecik'te PKKlılarla girilen çatışmada gazi oldu. 2004'te yapılan yerel seçimlerde, Derecik Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkanı seçilerek 2 dönem başkanlık yaptı.