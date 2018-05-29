(Görüntülü)Hakkari'de dolu ve sağanak

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, dolu ile sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Sıcak havanın 2 haftadır etkili olduğu kentte, öğleden sonra dolu ve sağanak başladı. Kısa süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, tente altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle şehir içi trafiğinde ise kısa süreli aksama oldu.