(Görüntülü) Hakkari'de dev kaya parçaları 5 evin üzerine düştü 3 yaralı

Hakkari'nin merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yağmurun ardından tepelerden kopan dev kaya parçaları 5 evin üzerine düştü. Evlerde büyük hasar meydana gelirken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay, kent merkezine 53 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yağmur yağışının ardından tepenin yamacına kurulu olan Taşbaşı köyüne dev kaya parçaları düştü. Kaya parçalarının isabet ettiği Bedel Kaya, Hacı Çiftçi, Hasan Kaya, Nebi Akbay ve Abdullah Kaya'nın evlerinde büyük hasar oluştu.

Köyde, Bedel Kaya ve ailesinin yaşadığı evde facianın eşiğinden dönüldü. Kaya parçaları 9 kişinin yaşadığı bu evde duvarları parçalayıp geçti. Bu sırada odada uyuyan Bedel Kaya, eşi Piruz Kaya ile yanlarındaki çocukları Dilgeş Kaya (4) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine jandarma ekipleri hemen köye gelerek kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ENSAR BEBEK SON ANDA KURTULDU

Aynı evde yaşayan Muhacir ve Deniz Kaya çiftinin bebekleri Ensar (1) ise kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaya parçaları, beşiğinde uyuyan minik Ensar'ın hemen yanı başına düştü. Bebek olaydan yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşadıklarını anlatan anne Deniz Kaya, Büyük gürültüyle uyandık. Kaya parçaları bebeğimin beşiğinin yanına kadar gelmiş. Bebeğimi ve bizi Allah korudu. Büyük korku yaşadık. Bebeğimin yara almadan kurtulmasına şükrediyoruz dedi.

JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Köy sakinlerinden Yusuf Onat da gece yaşanan olayda facianın eşiğinden döndüklerini söyledi. Yardımlarına koşan jandarma ekiplerine teşekkür eden Onat, Gece saatlerindeki yağmurun ardından kopan dev kaya parçaları evlerin üzerine düştü. Meydan gelen olayda, 5 yakınımızın evi zarar gördü. Gece meydana gelen olayda imdadımıza ilk yetişen de karakoldaki askerler oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimizden de yardım bekliyoruz. İnşallah bu mağduriyetimiz giderilir diye konuştu.