HAKKARİ'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 199 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kentte dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 18 köy ve 46 mezra ile Yüksekova ilçesinde 57 köy ve 78 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yapıyor. Vatandaşlar da ekiplere destek vererek, iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizliyor.
(Görüntülü) Hakkari'de 199 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
HAKKARİ'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 199 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kentte dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı...
09 Şubat 2019 Cumartesi 15:56
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