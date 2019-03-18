(Görüntülü) Hakkari'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi törenleri - DERECİK 2

HAKKARİ'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kentin yeni ilçesi Derecik'te ilk defa düzenlenen törene katılanlar şehitlik anıtını ziyaret edip, karanfil bıraktı.



8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Hakkari Valilik Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kürsüye gelen Vali İdris Akbıyık, "Bugün dünya tarihinin eşine az rastlandığı kahramanlık mücadelerinden biri olan ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Destanı'nın 104'üncü yılını kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününün onur ve gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; 18 Mart 1915'te, vatan ve milletin bağımsızlığını korumak için yurdumuzun dört bir yanından ailelerini arkalarında bırakan kahramanlarımız, yokluğa rağmen zor şartlar altında destan yazdılar. Bu ülke için mücadele ederken şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Anma töreni, Çanakkale Zaferi'nin canlandırıldığı tiyatro oyunu ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.



Yüksekova ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Garnizon Komutanı Albay Hasan Kuyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, şehit ve gazi yakınları ile kurum amirleri katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro oyununun ardından düğün salonunda şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verildi.



YENİ İLÇEDE İLK TÖREN



Hakkari'nin yeni ilçesi olan Derecik'te de ilk kez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı girişinde düzenlenen törene, Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Derecek 34'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Osman Elmacı, Derecek Piyade Tabur Komutanı Yarbay Saim Aktürk, Derecik Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Çetinkaya, güvenlik korucuları ve ilçe sakinleri katıldı. Törende ilk olarak 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı nizamiyesinde bulunan Derecik Şehitlik Anıtı ziyaret edildi. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından törene katılanlar şehitlerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.



Daha sonra törene katılanlar Koçyiğit İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin şehitler ve zafer için hazırladığı tiyatro oyununu izledi.



