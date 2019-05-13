(Görüntülü) Hakkari dağlarında ters laleler çiçek açtı

HAKKARİ'de Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen dağcılar, ters lalelerin bulunduğu Kırıkdağ köyüne bağlı karla kaplı 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları eteklerindeki Çiçek Vadisi'ne tırmanış yaptı. 3 saat süren tırmanış sonrası doğaseverler, karla kaplı dağ manzaralı ve şelalelerin bulunduğu ters laleler arasında hatıra fotoğrafı çekti. Hakkari merkeze 25, Kırıkdağ köyüne 12 kiometre uzaklıkta bulunan karla kaplı 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları eteklerindeki Çiçekli Vadisi'nde ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan ters taleler, yerli ve yabancı dağcıların yoğun ilgisini çekiyor. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen ve aralarında dağcıların da bulunduğu 9 kişi, ters lale tarlasının bulunduğu bölgeye gitmek üzere yola çıktı.Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyündeki elektrik santraline kadar araçla giden dağcılar, daha sonra ters lale tarlasının bulunduğu Cilo Sat dağı eteğindeki Çiçek Vadisi'ne doğru tırmanışa geçti. 3 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından da ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaşıldı. Doğaseverler, karla kaplı dağ manzaralı ters lale tarlasında, bol bol fotoğraf çekti. TERS LALE NEREDE YETİŞİR Anadolu coğrafyasında yetişen ters lale, birçok kültürde hüznü simgeler. Efsanelere konu olan ters lale, dini açıdan da öneme sahiptir. 19. yüzyıla kadar Anadolu'ya has bir çiçek olan ters lale, Osmanlı'nın son dönemlerinde ülke dışına da çıkarılmaya başlandı.Anavatanı Hakkari ve Van çevresi olan ters laleler, bu yörelerin simgesi konumundadır.