(Görüntülü) HAK-İŞ Genel Başkanı: ABD'ye karşı Türkiye daha sert tavır almalı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili aldığı yaptırım kararına ilişkin, “Bir papazı bahane ederek uluslararası hukuku hiçe sayan, iki ülkenin NATO’daki tarihsel işbirliğini yok sayan, gerçekten herkesi ve bütün müttefikleri şaşırtan, iki bakanımıza yönelik bu tavrından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ni başkan dahil telin ediyoruz. Onlara karşı Türkiye’nin daha sert bir tavır almasını istiyoruz” dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Bolu Şubesi’nin açılışı için kente geldi. Açılışa, Arslan’ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Hizmet-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Güngör ve sendika üyeleri katıldı.



Arslan, Amerika’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili aldığı yaptırım kararıyla ilgili olarak, “Türkiye’ye karşı Amerika Birleşik Devletleri’nin bir papazı bahane ederek uluslararası hukuku hiçe sayan, iki ülkenin NATO’daki tarihsel işbirliğini yok sayan, gerçekten herkesi ve bütün müttefikleri şaşırtan, iki bakanımıza yönelik bu tavrından dolayı Amerika Birleşik Devletleri’ni başkan dahil telin ediyoruz. Onlara karşı Türkiye’nin daha sert bir tavır almasını istiyoruz” dedi.



'KADRO ALAMAYANLAR İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK'



Kurdele kesiminin ardından yapılan açılıştan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahmut Arslan, “Çok şükür, uzun yıllar mücadelemizin sonunda, taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımız artık kamunun kadrolu işçileri olmuştur. Eksik olan KİT’lerde çalışan, hastane bilgi sisteminde yer alan, yemekhanelerde çalışan, araç kiralamada çalışan, gerçekten bazı alanlarda yüzde 70 kapsamına girmediği için kadro alamayan arkadaşlarımızla ilgili yeni bir mücadele başlattık. KİT‘lerle ilgili bir kararname çıktı, ama hala o kararname ile ilgili ayrıntılar belli olmadı. Bu ayrıntıların belli olmasından sonra orada da bir yol haritası oluşturacağız. Kadro alamayan bütün arkadaşlarımızın, kadro alması için yapılması gereken bütün mücadeleyi, elimizden geldiği kadar bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu mücadelemizin var olan büyük başarıyı da gölgelememesi gerekiyor” dedi.



'İŞ KAZALARINDA TÜRKİYE SORUN YAŞIYOR'



HAK-İŞ Sendikası'nın hükümetten talepleri olduğunu anlatan Mahmut Arslan, şöyle konuştu:



“Yeni hükümetimiz kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız görevine başladı. Çalışma hayatının temel gündem maddeleri var. Bunlarla ilgili HAK-İŞ’in de bazı talepleri var. Özellikle iş sağlığı güvenliği konusunda, iş kazaları konusunda Türkiye büyük bir sorun yaşıyor. Her gün ortalama 4‘e yakın emekçi kardeşimizi iş kazalarında kaybediyor. Yasal düzenlemeleri yapmamıza rağmen, mevzuat değişikliklerini gerçekleştirmemize rağmen ne yazık ki ölümlü iş kazalarının önüne geçemiyoruz. Bu, Türkiye’nin büyük bir sorunu. Bu sorunun çözümü için bütün tarafları ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Toplumsal bilinci ilkokullardan başlayarak, iş kazaları, meslek hastalıkları, kazalardaki ölümlere karşı tedbir alma konusunda bütün herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Milli eğitimden, sivil toplum örgütlerine, sendikalardan, hükümetimize karşı, işçilerden, işverenlere karşı hep beraber bu ölümleri ortadan kaldıracak tedbirleri almamız gerekiyor. Ölümlü iş kazalarının yüzde 99’u önlenebilir kazalar. O zaman sorun kazaların olması ile ilgili değil, önlenmesi ile ilgilidir. Bunun, mutlaka Türkiye’nin temel gündem maddelerinden biri olarak önümüzde durması ve bunu da ilgililere, sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Çalışma Bakanımıza ve ilgilere önümüzdeki günlerde randevu talebimiz var. Bunları kendileri ile de paylaşacağız.”