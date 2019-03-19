Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () - HADIMKÖY'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı. Hadımköy'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları bugün saat 14.00 sıralarında tamamlandı. İtfaiye ekipleri alandan ayrılmaya başlarken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı
Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, () - HADIMKÖY'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı. Hadımköy'deki kimya fabrikasında dün sabah saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında soğutma çalışmaları...
19 Mart 2019 Salı 15:27
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