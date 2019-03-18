(Görüntülü) Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (1)

Ersan SAN - Taylan ERGÜN/İSTANBUL, () HADIMKÖY'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.



Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.