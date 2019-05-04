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(Görüntülü) 'Haden baken yürüyelim gari' dilerek yürüdüler

  Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 'Haden baken yürüyelim gari' adlı etkinlikte, sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 10 Mayıs Dünya Sağlık...

 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 'Haden baken yürüyelim gari' adlı etkinlikte, sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nün Ramazan ayına rastlaması nedeniyle, öncesinde etkinlik düzenledi. Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de destek verdiği 'Haden baken yürüyelim gari' adı altındaki etkinlikte; sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Ebru Kurt, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Opr. Dr. Şafak Çalışkan, İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şule Akbaş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri etkinliğe katıldı. Liseden başlayan yürüyüşün ilk bölümü Hürriyet Caddesi, Sinan Dede Türbesi, Cezaevi yolu ve Dereağzı Mahallesi yolu üzerindeki bir tesiste molayla son boldu. Molanın ardından aynı güzargahtan geri dönerek toplam 7 kilometre yürüyen topluluk, yürüyüşü tamamlandı.

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