(Görüntülü Haber) Zübeyde Hanım anıt mezarı yakınındaki tuvalet için yürütmeyi durdurma kararı

İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anıt mezarına yakın mesafede yine park içinde bulanan Hacı Osmanpaşa Camisi yanına, cami cemaati ve bölge halkının talebi doğrultusunda yapıldığı açıklanan tuvaletin kaldırılması için İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karar üzerine davayı açanların avukatı Enis Dinçeroğlu, tuvaletin kaldırılması için Karşıyaka Belediyesi'ne dilekçe verdi. Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Parkı içerisinde bulunan Hocaosman Paşa Camisi yanında yapılan ve tartışma yaratan tuvaletin kaldırılması için Rüşdü Taşkoyan, Nilay Özçetin ve Ali Yavuz Bayındır, avukatları Enis Dinçeroğlu aracılığıyla İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı. Tuvaletin yapılmasına izin veren İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi. Mahkemeden ilk etapta geçen 25 Ocak'ta yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bunun üzerine, avukat Dinçeroğlu, tuvaletin kaldırılması için Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe verdi. Avukat Dinçeroğlu dilekçesinde, "Zübeyde Hanım Anıtı'nın bulunduğu, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bahariye Mahallesinde bulunan taşınmaza ilişkin WC projesinin uygun bulunmasına ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı açılan dava, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülmektedir. Bakanlıkça verilen dilekçede; 'Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nca bu alanda kamu yararı gereğince tuvalet yapılması istenmesi ve Belediyece proje sunulması üzerine, 13 Ağustos 2015 tarih ve 3518 sayılı karar ile taşınmazda tuvalet yapımına izin verildiği' beyan edilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin mezarının bulunduğu alanının bitişiğinde milli ve manevi değerleri rencide edici yapılaşmaların gerek Karşıyaka Belediye'nin talebi gerekse belediyenin projesi ile tarafınızdan yapıldığı bakanlıkça verilen dilekçeden anlaşıldığı üzere; İmar Kanunu ve 2863 sayılı Yasa gereğince hukuka aykırı bu yapının yürütmeyi durdurma kararı gereğince kaldırılması gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Türk Ulusu'nun ve özellikle Karşıyaka'nın belleğinde manevi kimliğiyle ön plana çıkan önemli bir şahsiyet olduğunun göz ardı edilmemesi, tuvalet binası ile Osman Paşa Camisi ve Anıt Mezar arasındaki mesafeler ve tuvalet binasının ölçüleri dikkate alındığında yer seçiminde isabetsizlik bulunduğu, halkın manevi duygularını zedeleyecek nitelikte olması sebebiyle İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararının Belediye Encümeni'ne sevk edilerek ivedilikle yargı kararının gereğinin yapılmasını ve tuvaletin kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Avukat Dinçeroğlu, dilekçesinde ayrıca, kararın uygulanmaması durumunda hem idare hem de kararı uygulamayan kamu görevlisi hakkında yasal yollara başvurulacağını da belirtti.