Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı. Uygulamanın 1 Ocak 2018'de başlamasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi'nde bulunan Arabuluculuk Merkezi'ne de gün boyu vatandaşlar başvuruda bulundu.
(Görüntülü Haber) Zorunlu arabuluculuk başladı (1)
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasanın zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlar arabuluculuk merkezlerine başvurmaya başladı. Uygulamanın 1 Ocak 2018'de başlamasıyla...
02 Ocak 2018 Salı 16:11
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