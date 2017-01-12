Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

(Görüntülü Haber) Zorlu kış şartlarında hayvanlara battaniyeli koruma

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava, ilçenin hayvan pazarında besicileri ve hayvan ticareti yapan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan Çubuk canlı hayvan pazarında tüccarlar hayvanlarını...

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava, ilçenin hayvan pazarında besicileri ve hayvan ticareti yapan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan Çubuk canlı hayvan pazarında tüccarlar hayvanlarını -15 derece soğuktan korumak için üzerilerine battaniye örterek korumaya çalışıyorlar. Baba mesleği olan hayvancılığı uzun yıllar yaptığını belirten Ahmet Yılmaz, "Hayvan üreticileri ve satıcıları için kışın bir hayli zahmetli ve zor. Hayvanlarımızı satıp ekmek paramızı kazanacağız. Kışın zor şartlarında geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu inekleri satmaya getirdik. Damızlık süt hayvanlarını kışın üşütüp hasta olmamaları için üzerlerini battaniye ile örtüyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55