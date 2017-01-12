(Görüntülü Haber) Zorlu kış şartlarında hayvanlara battaniyeli koruma

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava, ilçenin hayvan pazarında besicileri ve hayvan ticareti yapan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan Çubuk canlı hayvan pazarında tüccarlar hayvanlarını -15 derece soğuktan korumak için üzerilerine battaniye örterek korumaya çalışıyorlar. Baba mesleği olan hayvancılığı uzun yıllar yaptığını belirten Ahmet Yılmaz, "Hayvan üreticileri ve satıcıları için kışın bir hayli zahmetli ve zor. Hayvanlarımızı satıp ekmek paramızı kazanacağız. Kışın zor şartlarında geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu inekleri satmaya getirdik. Damızlık süt hayvanlarını kışın üşütüp hasta olmamaları için üzerlerini battaniye ile örtüyoruz" dedi.