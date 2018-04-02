(Görüntülü Haber) Zonguldak’ta otizm farkındalığı için yürüyüş

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce gerçekleştirilen yürüyüşe Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eğitimciler ve otizmli çocuklar ile aileleri katıldı. Madenci Anıtı'nda toplananlar, 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Benim ışığım olur musun?', 'Otizmi fark et, kabul et ve bizimle yürü' ve 'Otizm eylem planı için harekete geç' yazılı dövizler taşıdı. Grup üyeleri, Gazipaşa Caddesi üzerinden valilik binasına kadar yürüdü. Dernek Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizm hakkında bilgiler vererek, "Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar; otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitimlerdir. Sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir" diye konuştu.