(Görüntülü Haber) Zonguldak’ta ’15 Temmuz ve Milli İrade’ konferansı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - BAŞBAKAN Başdanışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen, Zonguldak’ta, ’15 Temmuz ve Milli İrade’ konulu konferansa katıldı. Cihannüma İl Temsilciliği’nce Genel Maden İşçileri Sendikası’nda düzenlenen konferansa Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, bazı daire müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kuranı Kerim okundu. Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, 15 Temmuz milli irade, vatan savunması ya da yeniden diriliş, yeniden varoluşu anlayabilmek için önce içinde bulunduğumuz coğrafyanın iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin DHKP-C, PKK, FETÖ, PYD, IŞİD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarına uğradığını belirten Şen, bu terör örgütlerinin hepsinin ellerinde aynı ülkelerin silahlarının bulunduğunu söyledi. Şen, şöyle dedi: “Türkiye sokulmuş olduğu raylardan ‘bu treni çıkaracağım, ben başka raylarda gideceğim’ diyor. Onlar için Türkiye şudur; Köküne su dökeceksin tepesine bıçak atacaksın. Kurulayacak belli bir boyun da üzerine çıkmayacak. Yani sulayacaksın, budayacaksın. O iş bitti. O sulayacaksın, budayacaksın Türkiye’si yok artık. Ne senin suyuna ihtiyacım var. Ne de tepemde zebellah gibi gezmene izin veririm. Senin canını okurum. Burası Türkiye. 15 Temmuz bizi tekrar kendi raylarına sokma girişimiydi, biz aldık arabayı kafalarına geçirdik. 15 Temmuz budur. “