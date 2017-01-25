(Görüntülü Haber) Zonguldaklı kadın futbolcu Siirt'e transfer oldu

TÜRKİYE Kadın Futbolu 3. Lig, 8. Grupta mücadele eden Siirt Hasbey Futbol Kulübü, yılın transferini gerçekleştirdi. Ligde oynadığı 10 maçtan 8 galibiyet ile ayrılan Hasbeyspor takımı, 1. Lig Zonguldak Ereğli takımında oynayan ve bütün takımların peşinde olduğu Sevgi Aslan'ı transfer etti. Hasbeyspor antrenörü Zeki Eren, Sevgi'yi birçok takım istiyordu ancak biz bu transferi gerçekleştirdik. Sevgi kadın milli takımda da top Oynamış bir arkadaşımız, bu sene inşallah şampiyon olacağız diye konuştu. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig, 8. Grupta mücadele eden Siirt Kadın Hasbeyspor takımı 1'inci lig takımlarından Zonguldak Ereğli'den Sevgi Aslan'ı transfer etti. Oynadığı grupta 10 maçtan 8 galibiyet ile ayrılan Siirt Kadın Hasbey Spor takımı, bütün takımların peşinde olduğu orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Sevgi Aslan'ı yıllık 5 bin lira ile transfer etti. Siirt Kadın Hasbeyspor antrenörü Zeki Eren, Sevgi'nin takıma önemli bir katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şöyle konuştu Sevgi'yi birçok takım istiyordu. Ancak biz bu transferi gerçekleştirdik. Sevgi, kadın milli takımda da top aynamış bir arkadaşımız. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Şu ana kadar 10 maç oynadık, 8 galibiyetimiz var ve şuan ligde 2 durumundayız. İnşallah bu sene şampiyon olup play-off'a kalacağız. Tabi play-off'a kalmak kolay değildir. Ancak Siirt'te yetenekli kızların olması da bizleri son derece gururlandırdı. Fakat takımımızda birçok eksikliklerimiz bulunmaktadır. Sağ bek, sol bek, kaleci orta saha eksiğimiz bulunmaktadır. Halen transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda ilk transferimizi Sevgi Aslan ile gerçekleştirdik. Sevgi, kadın futboluna büyük hizmetler vermiş ve Türkiye Kadın Milli Takımda top oynamış birisidir. Bizde Sevgi'yi yakından takip ediyorduk. Takımımıza daha iyi bir katkı sağlayacağını düşünerek Sevgi'yi transfer ettik. Kadın futbolunda bir çok takımda top koşturduğunu ve Düzce'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuduğunu belirten Sevgi Aslan, daha önce Amasya'da top koşturduğunu ve Düzce'de Beden Öğretmenliğini okuduğunu belirterek, Düzce'ye gittiğimde ilk olarak Düzce Kadın Futbol takımında oynadım. Daha sonra Zonguldak Ereğli 1. Lig takımına transfer oldum. Ancak daha sonra Siirt Kadın takımından bana teklif geldi. Şu an Siirt kadın takımına transfer oldum ve inşallah bu sezonda burada top koşturacağım. Benim için, hocalarım için, Siirt halkı için hayırlı olur. Bir çok takımda oynadım. Siirt'teki ilgi ve alakayı hiç bir yerde görmediğim için Siirt'i tercih ettim. Siirt Hasbey Futbol Kulübü, Sevgi ile yaptığı anlaşmaya göre yıllık 5 bin lira ücretin yanı sıra, maç başı prim verecek. Sevgi Aslan'ın, antreman ve müsabaka için Düzce'den Siirt'e geldiğinde kulüp tarafından ulaşım masrafları ve konaklama giderleri de karşılanacak.