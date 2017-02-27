(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yoğun sis

ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde sis etkili oldu. Denizden gelen sis bulutları kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Limandaki gemiler ve balıkçı tekneleri sis bulutlarının arasında kaldı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentin üzerine çöken sis bulutları 'drone' ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerindeki sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.