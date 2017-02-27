(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yoğun sis
ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde sis etkili oldu. Denizden gelen sis bulutları kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Limandaki gemiler ve balıkçı tekneleri sis...
27 Şubat 2017 Pazartesi 19:00
ZONGULDAK kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde sis etkili oldu. Denizden gelen sis bulutları kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Limandaki gemiler ve balıkçı tekneleri sis bulutlarının arasında kaldı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentin üzerine çöken sis bulutları 'drone' ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerindeki sis bulutları güzel görüntüler oluşturdu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.