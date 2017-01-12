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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yağmur altında kros

ZONGULDAK'ta yağmur altında yapılan Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakasında baygınlık geçiren öğrencilere sağlık görevlileri müdahale etti. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Kozlu Parkuru'nda düzenlenen yarışlar,...

ZONGULDAK'ta yağmur altında yapılan Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakasında baygınlık geçiren öğrencilere sağlık görevlileri müdahale etti. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Kozlu Parkuru'nda düzenlenen yarışlar, genç kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler olmak üzere 4 kategoride yapıldı. 43 okuldan 210 sporcunun katıldığı yarışta, öğrenciler 1500 ve 5000 metre arasında değişen parkurları tamamlamaya çalıştı. Soğuk ve sağanak yağmur altında yapılan mücadelede öğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip kendilerini yere attı. Öğrencilere, sağlık görevlileri ve öğretmenler müdahale etti. Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara başarı belgesi verildi. Kategorilerinde ilk 3 sırayı alanların, daha sonra düzenlenecek iller arası grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edeceği belirtildi.

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