(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta uluslararası motosiklet festivali başladı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Motosiklet Spor Kulübü tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Motosiklet Festivali, 350 motosikletin kortej yaparak kent turu atmasıyla başladı.



Kozlu İlçesi Değirmenağzı plajında düzenlenen Zonguldak Uluslararası Motosiklet Festivali'ne Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerden 350 motosiklet ile yaklaşık bin motosiklet tutkunu katıldı. Festival alanında çadır kuran katılımcılar, gün içinde denize girerek serinledi. Akşam saatlerinde ise İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli yunus timleri eşliğinde kortej yapılarak kent turu atıldı.



Zonguldak Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Suat Ölmez, pazar akşamına kadar devam edecek festivalde Türkiye'nin birçok motosiklet tutkununu bir araya getirdiklerini söyledi. Amaçlarının motosiklet kültürünün ve bilincini vatandaşlara anlatmak olduğunu ifade eden Başkan Ölmez, şöyle dedi:



"Bu yıl birincisini yaptığımız festival coşkuyla başladı. Almanya'dan katılımcılarımız var. Polisimiz kortej için güvenlik önlemi alarak bize destek oldu. Bugün muhteşem bir gün yaşıyoruz. Motosiklet kültürünü insanlara yansıtmak için bu tür festivaller çok önemli. Burada çeşitli aktiviteler yapıyoruz, eğlenceler düzenliyoruz. Ayrıca motosiklet tutkunları birbirleriyle tanışma fırsatı yakalıyor. Biz hava atmak yerine kente motosiklet kültürünü yerleştirmek için mücadele ediyoruz. İnsanlara nasıl motosiklete binebileceklerini ve kuralları gösteriyoruz. Bundan sonrada bu çalışmalarımız devam edecek."