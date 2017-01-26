(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta kar
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar beyaza...
26 Ocak 2017 Perşembe 13:46
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Kar, şehrin yüksek mahallelerinde daha fazla etkili oldu. Mahalle araları ve sokaklarda yolların karla kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar şehirlerarası yollarda da ulaşımı etkiledi. Zonguldak-Ankara yolunun Devrek, Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım yavaşladı. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerledi. Karayolları kepileri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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