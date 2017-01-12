(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta heyelan 15 aileyi evsiz bıraktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde geçen 15 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından bölgede tahliye edilen ev sayısı 9'dan 15'e yükseldi. Kılıç Mahallesi, Güfte Sokak'ta öğrenci yurdu için istinat duvarı yapılırken heyelan meydana geldi. Heyelanın oluştuğu yamacın üzerinde ve çevresindeki 9 ev, yapılan ilk tespitlerin ardından tahliye edildi. Aileler otel ve misafirhanelere yerleştirildi. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) yaptığı incelemede heyelanın devam ettiği tespit edilerek risk altındaki 6 ev daha tahliye edildi. Heyelan bölgesinde hasar gördüğü ve ciddi risk altında olduğu belirlenen toplam 15 bina tahliye edilmiş oldu. Bir süre otel ve misafirhanelerde kalan aileler, şimdi başka mahallelerde kiraladıkları evlere yerleşti. 48 EV DAHA BOŞALTILABİLİR AFAD'ın incelemesinde aynı yerde 1973 ve 2000 yıllarında da heyelan meydana geldiği belirlenirken, bölgedeki 48 evin daha düşük risk taşımasına rağmen boşaltılabileceği belirtildi. Heyelanda hasar gören evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, heleyan bölgesinde yurt inşaatına izin verilmesine tepki gösterdi. Evini tahliye edenlerden 62 yaşındaki Saime Yavuz, heyelan nedeniyle duvarları çatlayan evinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Yavuz, şöyle konuştu: "Yurt inşaatını yapan firma bize evi yapacaklarını, haklarımızı vereceklerini söyledi. Biz de yaparlar diye sustuk. Şimdi 'mahkemeye vermezseniz size kira yardımı yapacağız' diyorlar. Biz kiraya çıktık. Kendi kiramızı kendimiz veriyoruz. Bize kimse yardımcı olmuyor. Kaç kere dilekçe verdik ama sonuç alamadık. Bizim gibi birçok aile mağdur oldu. Şimdi heyelan bölgesi olduğunu söylüyorlar. Eğer öyleyse niye yurt için izin verildi. Benim tapu tahsis belgem var. Bir kere gelip 'burası heyelan bölgesi' demediler."