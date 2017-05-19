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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta en güzel çilekli pasta yarışması

Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında en güzel çilekli pasta yarışması yapıldı. Ereğli Belediyesi ile Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma...

Özge CERRAH/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında en güzel çilekli pasta yarışması yapıldı. Ereğli Belediyesi ile Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği işbirliğinde Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen yarışmaya 15 kişi katıldı. Yöreye özgü Osmanlı çileğinden yapılan pastalar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinden oluşan jüri tarafından görüntü, tat, görüntü olarak değerlendirildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonucunun şenliklerin son günü olan 21 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi. Belediye Başkan Hüseyin Uysal, yeteri kadar tanıtılmayan ve üretilmeyen ilçenin önemli lezzetlerinden Osmanlı çileğini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Osmanlı çileğinin ilçenin önemli değeri olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu: "Geldiğimiz nokta yeterli değil. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü bir tek Osmanlı çileği ilçemizde oluyor. Aromasıyla, kokusuyla sağlığa kattığı değerlerle son derece önemli bir ürünümüz. Bugünden sonra bunun için adım adım değil koşarak gitmemiz lazım. Kaybettiğimiz günleri, ayları, yılları kazanmamız lazım. Gerektiği noktaya çıkartmak için bizler samimiyiz. Her türlü desteği verdik vermeye de hazırız. Yarışmacıların pastalarını gördüm, herkesin görmesi lazım. Ereğli’deki tüm pastanelerde böyle pastalar olması lazım. Buradaki yarışmacılarımız da bunları üretime çevirirler ve belki de ticaretini yaparlar." Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya da her yıl Osmanlı çileğini daha ileriye taşımak için değişik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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