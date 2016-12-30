(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta dev dalgalar

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu. Kentte 2 günde metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aşarak liman içine kadar girdi. Balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Kozlu sahil yolunda da dalgalar kıyıdaki iş yerlerinin bulunduğu yere kadar ulaştı. Zonguldak Limanı'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.