(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta dev dalgalar

ZONGULDAK'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentte aralıklarla yağan yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarda denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5-6 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Limanda gezenler, dalgaların fotoğrafını çekti selfie yaptı. Rüzgar nedeniyle balıkçılar ve gemiler denize açılamadı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor.