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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta denizin rengi kırmızıya döndü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile denize aktı. Denizin kıyı bölgesi kırmızıya boyandı. Kentte bayram namazının ardından silahlarla...

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile denize aktı. Denizin kıyı bölgesi kırmızıya boyandı. Kentte bayram namazının ardından silahlarla bayram kutlaması yapıldı. Mahallelerden yükselen silah seslerinden tedirgin olanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri mahallelerde silahlı kutlama yapanları belirlemek için devriye gezdi. Kentte kurbanlar belediye mezbahası ile belediyenin gösterdiği alanlarda kesildi. Bir çok kişi de kurbanlarını evlerinin bahçesi ve garajlarında kesti. Tüm uyarılara rağmen bazı kişiler kurbanlarını çocuklarının gözü önünde kesti. Kozlu İlçesi'nde kesilen kurbanların kanı yağmur suyu borusu ile Kozlu Limanı mevkisinde denize aktı. Kıyıda limanın yanında geniş bir alan kırmızıya boyandı. Kentte kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar da hastanelerde tedavi edildi.

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