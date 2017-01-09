(Görüntülü Haber)Zonguldak'ta 72 köy yolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple yolları açmak için çalışıyor. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava şehir içi yollarda buzlanmaya yol açtı. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. HEYELAN CEP TELEFONU KAMERASINDA Çaydamar Mahallesi'nde kar temizliği yapan iş makinesi su borusunu patlattı. Hızla akan su ile birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kayan toprak hızla yokuş aşağıya akıyor ve iki kişinin sağ ve sola kaçtığı görülüyor. Kısa süren heyelanda, can ve mal kaybı olmadı.