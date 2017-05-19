(Görüntülü Haber) Zihinsel engellinin gelinlik giyme hayali, doğum gününde gerçekleşti

KİLİS'te, doğuştan zihinsel engelli 34 yaşındaki Çilem Esra Yağcı'nın gelinlik giyme hayali, 'Hayallerim gerçek olsun' projesi kapsamında doğum gününde gerçekleştirildi. Kilis Belediyesi tarafından engellilere yönelik başlatılan 'Hayallerim gerçek olsun' projesi kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan zihinsel engelli Çilem Esra Yağcı, hayalinin gelin olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara tarafından Çilem Esra Yağcı için doğum günü olan bugün düğün töreni düzenlendi. Düğün için tüm hazırlıklar yapılarak, düğün salonu ve diğer organizasyonlar yapıldıktan sonra gelinlik giydirilen Çilem Esra Yağcı, kuaförden konvoy eşliğinde alınarak düğün salonuna getirildi. Zılgıtlar eşliğinde düğün salonuna giren Çilem Esra Yağcı, meslek edindirme kurslarındaki öğretmenler ve arkadaşlarıyla birlikte dans edip oynadı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara, Çilem Esra Yağcı’nın öğretmenleri tarafından her gün evinden alınarak meslek edindirme kursuna götürüldüğünü ve onun için doğum gününde hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kara, Çilem Esra'nın mutluluğuna ortak olduklarını ifade ederek, "Belediyemizin meslek edindirme kurslarında engellilere yönelik 'Hayalim Gerçek Olsun' projesi var. Çilem Esra Yağcı da hayattaki en çok istediği şey gelin olmaktı. Böyle bir organizasyon tertip ettik" dedi. Çilem Esra Yağcı’nın annesi Güler Yağcı ise, kızının hayalini gerçekleştirdikleri için Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara ile öğretmenlerine teşekkür ederek, "Kızım gelinlik giymeye çok hevesliydi. Gelinlik satan iş yerlerinin önünden geçerken, bakalım alalım diye talep oluyordu. Doğum gününe denk gelmesi ayrıca güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.