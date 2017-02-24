(Görüntülü Haber) Zihinsel engellilere bahçıvanlık eğitimi

İZMİR'deki Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda açılan bahçıvanlık kursunda 10 zihinsel engelli hem eğitim alıyor, hem harçlıklarını çıkararak hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), İŞKUR ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) işbirliğiyle Bayındır Meslek Yüksekokulu'nda, zihinsel engellilere 6 ay süreli bahçıvanlık kursu veriliyor. Bu kursa İzmir, Torbalı ve Bayındır'dan gelen engelliler hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR'dan günde 30 lira harçlık alarak öz güvenlerini arttırıyor. 24 yaş üstü 10 zihinsel engelli öğrencinin dahil olduğu 'Biz bunu yaparız' projesi kapsamında geçen yıl dış mekan bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı kursu verilmişti. Öğrencilerin boş zamanlarını da futbol ve basketbol oynayarak değerlendirdiğini dile getiren Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Aslı Güneş, "Öğrencilerle uzun yıllar beraber olmayı diliyoruz. Burada, bahçıvanlık ve fidancılık kursları veriliyor. Bitki dikiyorlar, üretim yapıyorlar. İleride de bunları günlük hayatlarında kullanıp iş edindirmek için bütün bu bilgilere sahip olmaları gerekiyor. Bu uğraşları ile bir meslek sahibi olmanın gurunu yaşayacaklar" dedi. Zihinsel engelli çocuğu bulunan KAZED 2'nci Başkanı Akın Kozan, bu çocukların normal bireyler gibi sosyal hayatın içinde adım atmalarını sağlayacaklarını belirterek, "Biz burada meslek eğitimi veriyoruz ama işverenlerimiz bu çocuklardan mümkün olduğunca kaçıyor. Engelliler içinde en zor durumda olan zihinsel engellilerdir. Onlara iş verilmiyor. Bir kooperatif kurarak bu sorunu ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Öğretim görevlisi Hale Duyar ise çocuklara tohum ekimi, çelik alımı, toprak ve fide yetiştiriciliği eğitimi verdiklerini söyleyerek hepsinin öğrenmeye çok meraklı, heyecanlı ve azimli olduklarını dile getirdi.