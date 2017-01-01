(Görüntülü Haber) Zihinsel engelliler, galoş üretimiyle aile bütçesine katkı yaptı

MANİSA'da, mesleki eğitim becerisi kapsamında galoş üreten zihinsel engelli öğrenciler, belediye ve kentteki anaokullarının ihtiyacını karşılayarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yıl boyunca galoş üreterek 73 bin lira kar elde eden öğrencilere, kazançları eşit dağıtıldı. Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli 46 öğrenci, ürettiği galoşlarla aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mesleki eğitim becerisi kazanmaları amaçlanan öğrenciler, haftada 16 saat atölyede galoş üretiyor. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri eşliğinde zahmetle ürettiği galoşlar, belediye ve anaokullarının ihtiyacını karşılıyor. 2016 yılı boyunca galoş üreten öğrenciler, bir yıl boyunca 73 bin TL kar elde etti. Elde edilen gelirin, öğrenciler arasında eşit dağıtıldığı belirtildi. Ayrıca 4 yönetici ve 25 öğretmenin, döner sermayeden hakları olan ücretini almayarak, öğrencilere bağışladığı belirtildi. DESTEKLERİN DEVAMINI İSTEDİ Merkez Müdürü Murat Ceylan, okula destek veren belediye ve anaokullarına teşekkür ederek, desteklerinin devamını istedi. Ceylan, şöyle dedi: "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi olarak orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. 46 öğrencimiz haftada 16 saat atölye dersinde galoş üretimi yapmaktayız. Yaptığımız galoşları Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve kentteki anaokullarına vermekteyiz. 2016 yılında döner sermaye ile 73 bin TL'ye ulaştık. Haziran ayı sonu ve aralık ayı sonu olmak üzere iki dönemde elde edilen geliri çocuklarımıza dağıtıyoruz. İdareci ve öğretmenlerimizde döner sermayeden hakkı olan ücretini almayıp, çocuklar için okul aile birliğine bağış yapmaktadırlar. Çocuklarımızın ürettiği galoşları alarak, bize büyük destek olan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Yunusemre Belediyemize, Şehzadeler Belediyemize ve tüm anaokullarımıza çok teşekkür ederim. Kurumlarımızın bundan sonra da desteklerini bekliyoruz."