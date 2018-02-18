İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu H.A.S.'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli H.A.S. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'ndaki saldırgan yakalandı - 2
İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 21 yaşındaki yabancı uyruklu H.A.S.'nın suçunu itiraf...
18 Şubat 2018 Pazar 21:44
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