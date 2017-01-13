Ersan SAN - Erhan TEKTEN - Taner YENER/İSTANBUL,() Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bina, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken binanın 56 daireli olduğu 2015 yılının aralık ayında boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi .Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Caddede su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Bu arada, çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu, çevre binalarda ve çok sayıda araçta hasar oluştu. Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek veriyor.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda enkazda çalışmalar sürüyor
Ersan SAN - Erhan TEKTEN - Taner YENER/İSTANBUL,() Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bina, saat...
13 Ocak 2017 Cuma 18:48
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