(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul Zeytinburnu'nda dün çöken ve 2 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dün çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tüm gün devam etti Vatandaşların, sabah erken saatlerde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.