Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul Zeytinbunu'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. İki iş makinesi olay yerindeki molozları hafriyat kamyonlarına yüklüyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri de yolu süpürüyor. Benzin istasyonuna düşen demir iskeletin ise ilerleyen saatlerde bir vinç yardımı ile kaldırılacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER İstanbul Zeytinbunu'nda çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. İki...
13 Ocak 2017 Cuma 21:38
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