Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta hareketsiz duran birini gören bir kişi, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, elleri arkadan bağlanmış, ağaca asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Polis incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta...
23 Mart 2018 Cuma 09:48
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