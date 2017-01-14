(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda çöken binada yaralanan kadın olay anını anlattı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda çöken binada eşiyle birlikte yaralanan 58 yaşındaki Yeter Genç, hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarına olay anını anlattı. Çökme anında eşi Ali Genç(65) ile birlikte yaralanan Yeter Genç(58) yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yeter Genç, "Eşimle kredi kartı borcunu ödemek için bankamatikteydik, o sırada bir gürültü koptu, toz duman içinde kaldık. Baktım eşimi göremedim, korktum. Eşimden ses gelmiyordu, ayağı kırık kan içindeydi. Ondan sonra kendimi kaybettim. Birisi 'kurtarın' diye bağırıyordu. Birisi gelip yüzümü yıkadı. Önce kimse yoktu, sonradan geldiler eşimi kurtardılar. Benim elim yaralandı, belim incindi." dedi. Oğlu Seçkin Genç ise, "Bana haber vermelerinin ardından hastaneleri gece geze babamı Çapa'da buldum, annemi de Haseki'de buldum. Babam büyük bir gürültü koptuğunu ve ATM cihazının üzerine düştüğünü söylüyor. Dizini kırmış, ameliyata alacaklar." diye konuştu.