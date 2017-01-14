Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda çöken binada eşiyle birlikte yaralanan 58 yaşındaki Yeter Genç, hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarına olay anını anlattı. Çökme anında eşi Ali Genç(65) ile birlikte yaralanan Yeter Genç(58) yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yeter Genç, "Eşimle kredi kartı borcunu ödemek için bankamatikteydik, o sırada bir gürültü koptu, toz duman içinde kaldık. Baktım eşimi göremedim, korktum. Eşimden ses gelmiyordu, ayağı kırık kan içindeydi. Ondan sonra kendimi kaybettim. Birisi 'kurtarın' diye bağırıyordu. Birisi gelip yüzümü yıkadı. Önce kimse yoktu, sonradan geldiler eşimi kurtardılar. Benim elim yaralandı, belim incindi." dedi. Oğlu Seçkin Genç ise, "Bana haber vermelerinin ardından hastaneleri gece geze babamı Çapa'da buldum, annemi de Haseki'de buldum. Babam büyük bir gürültü koptuğunu ve ATM cihazının üzerine düştüğünü söylüyor. Dizini kırmış, ameliyata alacaklar." diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda çöken binada yaralanan kadın olay anını anlattı
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda çöken binada eşiyle birlikte yaralanan 58 yaşındaki Yeter Genç, hastaneden taburcu olduktan sonra basın mensuplarına olay anını anlattı. Çökme anında eşi Ali Genç(65) ile birlikte...
14 Ocak 2017 Cumartesi 09:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.