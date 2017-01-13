İhsan YALÇIN - İSTANBUL Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri
İhsan YALÇIN - İSTANBUL Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
13 Ocak 2017 Cuma 18:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.