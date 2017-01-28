Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor. Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrilirken, Kıyı Em
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'nda batan gemideki sızıntısıyla ilgili çalışmalar sürüyor
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor. Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle...
28 Ocak 2017 Cumartesi 16:43
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