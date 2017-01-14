Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu'da çöken binanın önceki hali
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL Zeytinburnu'da 2 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı.
14 Ocak 2017 Cumartesi 08:58
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