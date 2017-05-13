(Görüntülü Haber) Zeytinburnu Belediyesi 13. kitap okuma yarışması ödül töreni

Erhan TEKTEN / İSTANBUL () - ZEYTİNBURNU Belediyesi Bilgi Evleri, tarafından 13'üncüsü gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreni, Zeytinburnu Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş,



"Kainatı okumak, kainatı tanımak, dünyayı tanımak, kendimizi tanımak, dünyada ne olup bittiğini bilmek, ancak okumakla mümkün olan bir şeydir" dedi.





Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalar içerisinde 8 bin 120 başvuru ile en yüksek katılımlı yarışmanın sonucunda katılımcılara toplamda 45 bin lira ödül verildi. 4 dalda verilen ödüllerde birinci olanlar çeklerini Kurtulmuş'tan aldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, Kurtulmuş'a 3 kitap hediye etti.





SALONDAKİLERE SESLENDİ



Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, "Artık belediyecilik sadece parkları yapmak sadece yolları yapmak sadece vatandaşımızın günlük hayata ilişkin yaşam alanlarına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak değil. Tabi ki bunlar yapılacak. Ama daha önemlisi gençlerimizi geleceğe hazırlayacak olan projelere de imza atmaktır. Bu konuda Bilgi Evleri'nin önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu Bilgi Evleri'nin gelişmesi sosyal belediyecilik bakımından önemlidir. Belediyemizi tebrik ettiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sosyal belediyecilik adına yaptığınız binaların içi boş kalırsa yaptığınız işin de bir karşılığı olmaz. Gençlerimizin cıvıl cıvıl, Bilgi Evlerinin içinde olmaları orada bir araya gelmeleri kitap okumaları tanışmaları, ailelerin bir araya gelmeleri bunlar son derece güzel şeyler" dedi.





"OKUMAK SON DERECE KUTSAL BİR VAZİFE KUTSAL BİR SORUMLULUKTUR



Okumanın insana verilen ilk emir olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, "Oku yaradan Rabbinin adıyla oku. O Hz. Muhammed'e ilk emrini vermiştir. İslamın insanlara verdiği ilk emir olmuştur. Dolayısıyla okumak en eşsiz kazanımlarımızdan birisidir. Kainatı okumak, kainatı tanımak, dünyayı tanımak, kendimizi tanımak, dünyada ne olup bittiğini bilmek, ancak okumakla mümkün olan bir şeydir. Okumaksa sadece kitapların sayfalarını çevirmekten ibaret değildir. Yunus'un dediği gibi, 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır' Ne kadar alim olursan ol, ne kadar bilgili olursan ol, ne kadar okumuş olursan ol, eğer sen kainat kitabını düzünden okumayı bilmiyor, yani kendini ve kendinin yaratıcı karşısındaki acziyetini bilmiyorsan aslında hiçbir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla hayatın en değerli eylemi okumaktır. Okumak son derece kutsal bir vazife kutsal bir sorumluluktur" ifadelerin kullandı. Gençlere "Ne bulursanız okuyun" diyen Kurtulmuş, "Şiir okuyun, roman okuyun, hikaye okuyun, iyi şeyler okuyun, güzel şeyler okuyun. Her okuduğunuz da kainatın güzelliklerini, insana ilişkin güzellikleri keşfedin. Neyi okursanız okuyun, her okuduğunuz kitap sizi geliştirecektir. Ancak bütün kitapların hepsi, bir tek kitabı iyi anlamak için okunur. O da Kuran'-ı Kerim'dir" ifadelerini kullandı.