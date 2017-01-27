İbrahim AKTÜRK-Çağatay KENARLI-Hakime TORUN/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı. Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı. Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Zeytinburnu açıklarında demirleyen kuruyük gemisi batmaya başladı
İbrahim AKTÜRK-Çağatay KENARLI-Hakime TORUN/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı. Zeytinburnu açıklarında...
27 Ocak 2017 Cuma 19:25
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