(Görüntülü Haber) Zeytin kütüğüne hayat veriyor

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fikri Mutlu (48), kuruyan zeytin ağaçlarından soyut figürler hazırlayarak, onlara yeniden hayat veriyor. Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı yerlerinden topladığı kuruyan zeytin ağaçlarının kütükleri, Fikri Mutlu'nun elinde hayat buluyor. Zeytin ağaçlarının gövdesi, Fikri Usta'nın dokunuşunun ardından hayvan figürüne dönüşüyor. Meslek lisesinin mobilya bölümünden mezun olan, kendini bildiğinden beri ağaç oymacılığı sanatıyla ilgilenen Fikri Mutlu, soyut çalışmalar yaptığını belirterek, "Ölmüş, kurumuş ve budanan büyük gövdeli zeytin ağaçlarının en ince dalını dahi kullanıyorum. Lisedeyken ufak dallardan kuş tasarlayarak bu işe başladım. Hobi amaçlı yapıyordum, yıldan yıla kendimi geliştirdim. 28 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ağaç kütüğünü oyup kuş, balık, kelebek, tavus kuşu ya da kartal gibi figürler hazırlıyorum. Boyutuna göre 2 hafta ile 2 ay arasında zaman ayırmam gerekiyor" diye konuştu. Altı yıldır belediye için çalıştığını belirten Mutlu, bu yıl 23 Nisan'da, Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği için ilçeye gelecek yabancı çocuklara hediyelikler hazırlamaya başladı. Yaklaşık 200 çocuğa kalemlik tasarlayan Mutlu, "Gelecek misafirlerin sayısına göre bazı modeller çıkardım. Sonra kalemliği seçtik. Beni tanıyanlar, özel çalışma istiyor. Hammadde önüme gelince, önce hayal ediyorum, sonra eser ortaya çıkınca, büyük bir haz alıyorum" dedi.