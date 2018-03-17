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(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı'na mehteranlı destek

Yaprak KOÇER SAMSUN, () SAMSUN'da Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kentteki bir mehter takımı marşlar çalarak yürüyüş yaptı. Çalınan Mehter Marşlarına vatandaşlarda alkışlarla destek verdi....

Yaprak KOÇER SAMSUN, () SAMSUN'da Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kentteki bir mehter takımı marşlar çalarak yürüyüş yaptı. Çalınan Mehter Marşlarına vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Samsun'da mehteran takımı, Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Mehter yürüyüşü yapan takım 'Kalbimiz Afrin'de, hedefimiz kızıl elma, hep yanındayız Mehmetçik' yazan afiş taşıdı. İstiklal Caddesi'nde mehter marşı çalarak yürüyen gruba vatandaşlarda alkışlarla destek oldu. Bir çok vatandaş cep telefonlarının kameralarıyla mehter takımının yürüyüşünü görüntüledi. Mehter Takımı'nın çalıp söylediği Çanakkale Türküsü ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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