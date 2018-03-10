AFRİN'E ÖSO VE SİLAHLI KAMYONET SEVKİYATI 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 50’nci gününde sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu Özgür Suriye Ordusuna ait kamyonetleri taşıyan TIR'lar, sınır hattına yönlendirildi. ÖSO mensuplarının da içerisinde olduğu görülen obübüsler ve kamyonetlerin yüklü olduğu TIR'lar, güvenlik önlemleri eşleğinde Hatay'ın Hassa ilçesine doğru ilerledi.
(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 50'nci gün; 3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi (6)
AFRİN'E ÖSO VE SİLAHLI KAMYONET SEVKİYATI 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 50’nci gününde sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu Özgür Suriye Ordusuna ait kamyonetleri...
10 Mart 2018 Cumartesi 16:53
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